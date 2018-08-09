Футбольный клуб ПАОК обвинил российского журналиста в провокации

Греческий футбольный клуб ПАОК заявил, что беспорядки перед матчем с московским "Спартаком" начались из-за провокации российского журналиста. Ранее несколько российских представителей СМИ подверглись нападению со стороны фанатов ПАОКа.

Болельщики ударили одного из журналистов в лицо, другому разбили телефон. Еще один представитель СМИ лишился футболки "Спартака", подаренной клубом.

"Небольшой эпизод имел место, когда российский журналист, проходящий мимо фанатов, ответил им с помощью жеста, — говорится в сообщении ПАОКа. — Были приняты необходимые меры безопасности, и конфликт закончился".

Журналисты "Спорт-экспресс", ставшие участниками событий, при этом отмечают, что полиция вела себя пассивно.