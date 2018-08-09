Тела военнослужащих Росгвардии, погибших в КБР, спустят с горы утром 9 августа

8 августа, в среду, в горах Кабардино-Балкарии в результате схода лавины погибли четверо военнослужащих Росгвардии. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Как уточняется, в результате схода лавины четверо военнослужащих по контракту погибли по трагической случайности во время проведения плановых занятий в горном районе Кабардино-Балкарии.

На место происшествия для установления всех обстоятельств ЧП вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии, сообщает агентство "Интерфакс".

Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии России выразило соболезнования родственникам погибших военнослужащих. Будут приняты все необходимые меры, чтобы поддержать их семьи.

Тела погибших начнут спускать с горы утром в четверг, 9 августа.

Предположительно, инцидент произошел на леднике Межерги между пиками Пушкина и Дых-Тау в Безенгийском ущелье. Четыре сотрудника Росгвардии, находясь в связке, сорвались на высоте 4,5 тысячи метров. Инструктор выжил, передает ТАСС.

В горах Кабардино-Балкарии регулярно проводятся ученые сборы по горной подготовке силовиков. В Приэльбрусье и Безенгийском ущелье бойцы в условиях высокогорья отрабатывают навыки в ориентировании в горной местности, лазании на скальном и ледовом массивах, стрельбе, совершают десантирование, восхождения, оттачивают навыки оказания помощи пострадавшим в горах.