Великобритания приветствует новые антироссийские санкции, вводимые США

Великобритания приветствует новые санкции, которые США вводят против России в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщили представители канцелярии премьер-министра страны Терезы Мэй.

Ранее государственный департамент США сообщал, что готовится новый пакет санкций против Российской Федерации из-за инцидента в английском городе Солсбери.

В заявлении правительства Великобритании говорится, что Великобритания приветствует эти новые действия со стороны Соединенных Штатов Америки. "Сильная международная реакция на использование химоружия в Солсбери направляет однозначный сигнал России о том, что ее провокационное поведение не будет безответным", — цитирует слова правительства Соединенного Королевства РИА Новости.

4 марта текущего года в британском городе Солсбери, по утверждениям властей Великобритании, были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что Россия причастна к отравлению Скрипалей веществом А234. Москва это категорически отрицает. Соединенные Штаты Америки встали на сторону своего союзника и выслали 60 российских дипломатов из страны. Но формально выводы о причастности РФ к отравлению так и не были сделаны.