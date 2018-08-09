При восхождении на Монблан три альпиниста пропали без вести

При восхождении на французский Монблан три итальянских альпиниста пропали без вести. О ЧП сообщила радиостанция France 3.

Как уточняется, альпинисты — двое мужчин и женщина — начали восхождение 7 августа и с тех пор больше не выходили на связь.

Итальянские спасатели обратились за помощью к сотрудникам горной жандармерии в Шамони (город у подножия Монблана в департаменте Верхняя Савойя). Поисковая операция 8 августа не принесла никаких результатов.

В начале августа текущего года на Монблане погибли трое альпинистов, напоминает РИА Новости.

Монблан – самая высокая гора в Альпах, относящаяся к Западным Альпам и находящаяся на границе Италии и Франции. Ее высота – 4808 метров. Монблан является центром альпинизма. Первое упоминание о восхождении на гору относится к 1786 году.