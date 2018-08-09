На юге Мексики неизвестные убили шестерых членов одной семьи

8 августа в штате Оахака на юге Мексики вооруженные неизвестные убили шестерых членов одной семьи, в том числе 10-летнего ребенка. О происшествии сообщило новостное агентство Quadratin, ссылаясь на представителей власти региона.

Как уточняет прокуратура, во время автомобильной поездки семья попала в засаду в районе Ранчо-Сеньор. Пять человек погибли на месте, еще двое были ранены. Позднее один из пострадавших скончался. Никакой информации о возможных мотивах расправы не сообщалось.

В 2017 году в Мексике были убиты более 31,1 тысячи человек – больше, чем когда бы то ни было за последние годы. Уровень преступлений такого рода достиг 25 случаев на 100 тысяч жителей, передает ТАСС. Около 32 процентов всех убийств были совершены в штатах Герреро, Гуанахуато, Мехико и Чиуауа.