При падении ракеты из Йемена один человек погиб, 11 получили ранения

При падении фрагментов баллистической ракеты, сбитой ПВО Саудовской Аравии, один человек погиб и еще 11 получили ранения. Такие данные сообщило информационное агентство королевства, ссылаясь на заявление представителя арабской коалиции Турки Аль-Малики.

Ранее коалиция сообщила об успешном перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена шиитскими повстанцами-хуситами.

Как уточняется, сбитая ракета была направлена на многолюдный жилой квартал города Джизан на юге королевства. Вследствие падения обломков ракеты один гражданин Йемена погиб, еще 11 человек получили небольшие ранения, передает РИА Новости.

Хуситы регулярно обстреливают территорию Саудовской Аравии в ответ на ее участие в конфликте в стране с 2015 года в арабской коалиции и бомбежки позиций хуситов. В последнее время их ракеты стали достигать Эр-Рияда – столицы Саудовской Аравии.