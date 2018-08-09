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9 августа 201802:18

В Боливии преступники похитили регалии президента страны

EPA

В Боливии злоумышленники похитили регалии президента страны Эво Моралеса. Одного из членов банды уже удалось арестовать, сообщило местное издание Los Tiempos.

Планировалось, что президентские знаки отличия – медаль и лента – будут доставлены в город Кочабамба, куда Моралес прибыл для участия в военном параде. Сотрудник охраны, ответственный за их транспортировку, в ночь на 8 августа опоздал на самолет и оставил регалии в автомобиле, припаркованном в городе Эль-Альто. Место для стоянки он выбрал не самое удачное – напротив публичного дома в одном из наиболее криминальных районов города.

Преступники разбили окно автомобиля и украли рюкзак с президентскими драгоценностями, передает РИА Новости. Позднее, видимо, поняв, что совершили государственное преступление, они позвонили на один из телеканалов и сообщили, что похищенное оставлено рядом с церковью в Ла-Пасе.

Несмотря на то, что президентские регалии были найдены, полицейские Боливии продолжают расследование. Как сообщается, кражу совершила преступная группа из четырех граждан Перу, одного из них уже удалось арестовать. Военнослужащего, оставившего драгоценные предметы без надзора, также задержали по обвинению в халатности.

Наибольшую ценность среди украденных предметов имеет медаль. Этот знак отличия из золота и бриллиантов в 1825 году впервые собравшийся парламент Боливии подарил Симону Боливару – национальному герою Южной Америки.

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