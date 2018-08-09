На Сардинии оштрафовали туриста, укравшего песок с местного пляжа

На итальянском острове Сардиния карабинеры оштрафовали туриста на тысячу евро за то, что он украл песок с одного из местных пляжей. О происшествии сообщили местные газеты.

Как уточняется, 40-летний гражданин Италии, постоянно проживающий в Великобритании, собрался привезти домой в качестве сувенира бутылку, которую он наполнил песком с пляжа на севере острова.

В 2017 году на Сардинии вывоз песка с пляжей приравняли к краже, за которую вводится штраф от 500 до 3 тысяч евро. Организации по защите окружающей среды и власти острова считают, что подобные традиции наносят серьезный вред экологии Сардинии, известной своими пляжами и чистой прибрежной зоной. Ежегодно туристы привозят домой тонны ценного песка.

Ужесточение правил отдыха касается не только сувениров, напоминает РИА Новости. 8 августа полиция Сардинии оштрафовала на 600 евро туриста из Германии, который выехал на пляж на паркетном внедорожнике и застрял в песке.