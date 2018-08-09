На западе Канады более 2,8 тыс. спасателей не могут справиться с природными пожарами

В западной провинции Британская Колумбия в Канаде более 2,8 тысячи пожарных не могут справиться с лесными пожарами. Такие данные сообщил телеканал CBC, ссылаясь на власти региона.

Как уточняется, к борьбе с огнем привлечены пожарные команды из провинций Саскачеван и Альберта, Северо-Западных территорий Канады, Мексики, Австралии и Новой Зеландии. Наиболее сложная ситуация сложилась сейчас в малонаселенной северной части региона, передает ТАСС. Здесь спасатели пытаются не допустить соединения двух крупных пожаров между озером Алкали (площадь 90 квадратных километров) и возгоранием в районе южной части реки Стикини (площадь 190 квадратных километров).

По последней информации, огонь уничтожил почти 30 домов в поселении Телеграф-Крик, которое расположено на севере провинции. Около 250 жителей были вывезены из него в безопасные районы. О жертвах и пострадавших пока нет никакой информации.

Работу пожарных осложняет жаркая сухая погода, которая установилась в Западной Канаде в последние недели. Метеорологи сообщают, что в ближайшие дни в Британской Колумбии могут начаться дожди.

На настоящее время в провинции зафиксировано 462 природных пожара. В большинстве случаев они возникли из-за ударов молний. Власти региона потратили на борьбу со стихией уже 131 миллион канадских долларов (100 миллионов долларов США).