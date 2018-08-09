В Приморье иностранку приговорили к пяти годам колонии и штрафу за подкуп полицейского

В Приморье суд приговорил к лишению свободы и многомиллионному штрафу гражданку Китайской Народной Республики за попытку подкупить начальника районного отдела полиции.

Как уточняется, Чугуевский районный суд назначил иностранке наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф более 14 миллионов рублей.

Для обеспечительных мер суд арестовал квартиру и часть жилого дома, которые принадлежат осужденной.

Было установлено, что злоумышленница передала начальнику ОМВД России по Чугуевскому району 10 тысяч долларов, чтобы сотрудник полиции не привлекал к ответственности двух граждан КНР, попавших в поле зрения правоохранителей в связи с уголовным делом, которое было возбуждено по факту контрабанды стратегических ресурсов флоры и фауны.

Полицейские задержали иностранку сразу после передачи денег, передает агентство "Интерфакс".

Пока приговор не вступил в законную силу.