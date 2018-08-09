Защита россиянина Никулина, арестованного в США, просит о психиатрической экспертизе

Защита гражданина РФ Евгения Никулина, экстрадированного в США из Чехии, направила запрос на его психиатрическое обследование. Об этом СМИ сообщил адвокат Никулина Аркадий Бух.

Как уточняется, подобную рекомендацию дал судья. "Мы ее исполнили", — отметил адвокат. Ранее в СМИ обсуждалась тема о том, что, возможно, в Праге Евгений Никулин подвергался воздействию психотропных средств.

Как подчеркнул Аркадий Бух, в этом вопросе можно доверять только врачам, уполномоченным проводить подобное освидетельствование.

5 октября 2016 года полиция Чехии в сотрудничестве с ФБР США задержала Евгения Никулина в Праге. Судебные американские органы обвиняют россиянина в незаконном получении доступа к данным из соцсети LinkedIn, а также серверам Formspring и Dropbox. В конце марта текущего года Чехия выдала Никулина Соединенным Штатам Америки.