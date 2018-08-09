МИД РФ посмеялся над НАТО после ошибочного пуска ракеты над Эстонией

Российское Министерство иностранных дел с юмором оценило силы НАТО после ошибочного пуска боевой ракеты над Эстонией.

На странице ведомства в Twitter появилась запись, в которой альянс назван бесполезным блоком. Дипломаты снабдили публикацию специальным хештегом "МИД знал".

И правда, инцидент вышел курьезный, хотя последствия могли быть весьма плачевными.

Во время учений испанский истребитель умудрился выпустить мощный боевой снаряд на территории дружественного государства, напоминает телеканал "Россия 24".

В Эстонии заявили, что причиной пуска могла быть халатность, и от греха подальше сменили испанцев на португальцев. Упавшую ракету ищут до сих пор. Жителей просят быть начеку и не трогать подозрительные снаряды.