Пожарный, обвиняемый в халатности при тушении ТРЦ "Зимняя вишня", госпитализирован

Начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, который обвиняется в халатности при ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, госпитализировали для проведения медицинских экспертиз. Об этом сообщила СМИ адвокат обвиняемого Ольга Куприянова.

Как уточняется, Бурсин находится в медицинском учреждении для проведения экспертиз, назначенных следствием.

Местные СМИ сообщают, что Бурсина госпитализировали с перебинтованной рукой – а это якобы может говорить о его попытке суицида.

Следственное управление СКР по Кемеровской области пока не прокомментировало причины госпитализации Андрея Бурсина.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта текущего года, напоминает агентство "Интерфакс". Огонь вспыхнул на верхнем этаже, на котором находились кинозалы и где в выходной день было много посетителей. Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей.