Хоккеисты юниорской сборной России разгромили американских сверстников

В канадском городе Ред-Дир прошел матч Кубка Глинки/Гретцки между юниорскими сборной России и США. Встреча завершилась крупной победой россиян 8:3.

В первом периоде россияне забросили три безответных шайбы – голы на счету Данила Гущина, Ярослава Лихачева и Ильи Миронова. Но это значительное преимущество растаяло за девять минут второго периода, когда сборная США смогла сравнять счет. Но незадолго до перерыва Василий Подколзин вывел россиян вперед.

Зато в третьем периоде сборная России четыре раза поразила ворота соперников и довела матч до крупной победы 8:3. Шайбы забросили Данил Гущин, Михаил Абрамов, Василий Подкозин и Роман Бычков.

Юные российские хоккеисты выиграли все три встречи группового этапа и вышла в полуфинал. Сборной России предстоит сыграть с юниорской командой Швеции. Во втором полуфинале встретятся сборные Канады и США. Встречи пройдут 10 августа в Эдмонтоне.