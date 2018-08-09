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9 августа 201808:50

Два арестанта госпитализированы после драки в СИЗО

В петербургском СИЗО подрались двое обвиняемых.

Драка произошла днем 8 августа. Между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Дежурный отреагировал немедленно, потасовка была пресечена. Арестанты получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка, результаты которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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