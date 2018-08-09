Джером Боатенг может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" намерен арендовать 29-летнего защитника "Баварии" и сборной Германии Джерома Боатенга. "Бавария" же хочет продать игрока.

Чемпионы Германии хотят продать игрока, подверженного мышечным травмам. Сам Джером Боатенг также желал бы уйти из клуба, в составе которого он провел 7 лет. "Манчестер Юнайтед" готов пригласить Жерома, но речь идет об аренде. Баварцы же хотят выручить от продажи защитника 35-40 миллионов евро.

У Джерома Боатенга есть опыт выступлений в английской премьер-лиге. Перед приходом в "Баварию", в сезоне 2010/11 он был игроком "Манчестер Сити".