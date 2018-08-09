Кепа Аррисабалага: я принял важнейшее решение в своей жизни

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Прежнее достижение было установлено в июле, когда "Ливерпуль" купил за 62,5 миллионов евро вратаря "Ромы" и сборной Бразилии Алиссона Беккера. Кепа оказался дороже бразильца на 17,5 миллионов евро. Кроме того, он стал самым дорогим испанским футболистом. Обогнав своего нынешнего одноклубника, нападающего Альваро Морату. Год назад форвард сборной Испании был куплен лондонцами у "Реала" за 77 миллионов евро.

Кепа Аррисабалага назвал свой переход в "Челси" важнейшим решением в своей жизни. " Это очень важное решение для меня, для моей карьеры, а также для моей личной жизни. В "Челси" привлекает многое – титулы, которые выиграл клуб, другие игроки, город, возможность играть в английской премьер-лиге. Это совокупность факторов, и я очень рад, что "Челси" поверил в меня и взял в команду", — приводит слова Кепы "Спорт сегодня".