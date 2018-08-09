Яд паука поможет в лечении редчайшего вида детской эпилепсии

Как показывает новое исследование австралийских специалистов, в яде пауков содержится пептид Hm1a, способный справиться с редким недугом — синдромом Драве.

Речь идёт о тяжёлом генетическом заболевании, которое классифицируется как одна из форм эпилепсии. Синдром является редким, но вместе с тем тяжёлым типом эпилепсии, встречающейся у детей и не подающейся лечению многими видами существующих препаратов.

Болезнь действительно редкая, но от неё страдает немало детей. Если примерно один процент всех людей страдает от эпилепсии, то только 1,4 процента всех случаев эпилепсии у детей в возрасте до 15 лет диагностируются как синдром Драве.

Малыши, родившиеся с подобным недугом, выглядят вполне здоровыми в первые несколько месяцев, а затем в возрасте от пяти до восьми месяцев у них начинаются эпилептические припадки.

Такие приступы бывают разных типов и могут возникать достаточно часто и непредсказуемо. Но, что самое важное, они способны вызывать задержки в развитии и нарушение сна. Они также связаны с повышенным риском внезапной смерти.

"Около 80 процентов случаев синдрома Драве вызваны мутацией в гене под названием SCN1A. Когда этот ген не работает должным образом, натриевые каналы, регулирующие активность мозга, функционируют неправильно", — объясняет один из авторов исследования профессор Гленн Кинг (Glenn King) из Квинслендского университета в Австралии.

И здесь на сцене появляется Hm1a, являющийся нейротоксическим пептидом. Он производится в ядовитых железах паука вида Heteroscodra maculata. Оказалось, что он связывается с рецепторами натриевых каналов.

В случае с мышами с недугом, аналогичным синдрому Драве, пептид паучьего яда творил чудеса, сообщают учёные.

Исследователи использовали грызунов, которые имели ту же генетическую мутацию в SCN1A, что и люди с синдромом Драве. Специалисты проводили животным непрерывную инфузию (вливание) Hm1a, которая уменьшала или полностью останавливала шесть из девяти приступов.

"В наших исследованиях пептиду из яда паука удалось нацелиться на определённые каналы, пострадавшие из-за синдрома Драве, что привело к восстановлению функций нейронов мозга и устранению судорог", — рассказывает Кинг.

Объясняя причину эффективности яда паука, Кинг напоминает, что пауки убивают своих жертв за счёт соединений в яде, нацеленных на работу нервной системы, и этим они отличаются от тех же змей. Яд последних поражает сердечно-сосудистую систему.

"Миллионы лет эволюции совершенствовали яд паука для того, чтобы нацеливаться на определённые ионные каналы, не причиняя вреда другим, и лекарства, основанные на паучьем яде, сохраняют такую «меткость»", — разъясняет учёный.

Безусловно, должно пройти ещё несколько лет, прежде чем медики смогут использовать Hm1a для лечения детей с подобным синдромом. Но последнее исследование хотя бы дарит надежду им и их семьям, а также будущим поколениям младенцев, которые столкнуться с этой болезнью.

Результаты работы представлены в научном издании PNAS.

К слову, о целебных свойствах паучьего яда учёные сообщают не впервые. Например, российские исследователи считают, что с его помощью можно победить паралич. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что яд членистоногих способен устранить последствия инсульта.