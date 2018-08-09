СК завершил расследование дела о побеге из-под стражи членов банды ГТА

Членам банды, которая занималась грабежами и убийствами на дорогах Подмосковья, грозят новые дела и пожизненные сроки, передает телеканал "Россия 24".

Год назад в Мособлсуде произошла перестрелка. Пятеро подсудимых напали на двоих конвоиров, освободились и завладели оружием. В перестрелке трое преступников были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице. Также к ответственности за халатность привлечены два конвоира.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в ГСУ СКР завершены следственные действия по уголовным делам, возбужденным в связи с побегом из-под стражи участников банды ГТА и их нападением на сотрудников правоохранительных органов в Московском областном суде в 2017 году.

В качестве обвиняемых по одному из уголовных дел привлечен участник банды ГТА Хазратхон Додохонов. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьей "Побег из-под стражи; хищение огнестрельного оружия и боеприпасов; посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

По данным следствия, пятеро участников так называемой банды ГТА во время их доставления на заседания суда узнали порядок конвоирования подсудимых, а также количество сотрудников конвоя. Зная, что для охраны 4-5 подсудимых зачастую задействуется всего два конвоира, они договорились о побеге.

1 августа 2017 года пятеро подсудимых во время нахождения в лифте с двумя конвоирами напали на них, повалили на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, завладели служебным оружием конвоиров. Вырвавшись из лифта, они устремились к выходу, напав на сотрудников Росгвардии, находившихся в зале суда. Началась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них скончался в больнице.

К уголовной ответственности по статье "Халатность" привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по МО, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя.