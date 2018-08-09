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Антропология 36 минут назад
Анализ ДНК показал, что пигмеи не происходят от "хоббитов"
О виде Нomo floresiensis мир узнал в 2004 году. До сих пор останки этого вида не обнаружены нигде за пределами острова Флорес. За свой малый рост (в среднем 106 сантиметров) эти люди были прозваны "хоббитами". От кого они происходят и кем доводятся Homo sapiens? Эта загадка давно мучает антропологов.
Возраст обнаруженных останков составил от 95 до 12 тысяч лет. То есть самые "молодые" из них немногих старше древнейших обнаруженных на острове костей H. sapiens (11,5 тысячи лет). Может быть, эти переселенцы скрестились с последними "хоббитами"? Эта гипотеза заманчива, особенно с учётом того, что и современное население острова не отличается габаритами (средний рост составляет 145 сантиметров).
Команда во главе с Ричардом Грином (Richard Green) из Калифорнийского университета в Санта-Крус постаралась выяснить это, опираясь на генетическую информацию. Однако никому пока не удалось извлечь её из костей "хоббитов". ДНК – довольно неустойчивое вещество. Чтобы оно сохранилось в костях, которым десятки тысяч лет, нужно особое стечение обстоятельств. На острове Флорес палеогенетикам не повезло.
Поэтому авторы выбрали другой путь. Они исследовали геном современного населения острова на предмет фрагментов ДНК неустановленного происхождения. Биологам хорошо известно, как выглядят гены современного человека. Кроме того, изучен генетический вклад в нашу ДНК неандертальцев и денисовцев. Если, рассуждали учёные, в геноме пигмеев обнаружатся фрагменты, которые не выглядят унаследованными ни от первых, ни от вторых, ни от третьих, они и могут оказаться "генетическим приветом" от загадочных "хоббитов".
С этой целью авторы проанализировали геном 32 туземцев, в том числе 10 живущих в непосредственной близости от пещеры, где были сделаны волнующие находки. Однако никаких "подозрительных" фрагментов ДНК не обнаружилось.
"Нет никаких свидетельств перехода генов от "хоббитов" к людям, живущим сегодня", – подводит итоги Грин.
А как же быть с характерным ростом пигмеев? По всей видимости, он не унаследован ими от Н. floresiensis. Генетики обнаружили, что у исследованных добровольцев часто встречаются гены, отвечающие за низкорослость. Но это обычные гены "сапиенсов", известные по европейской популяции.
"Это звучит как скучный результат, но на самом деле он имеет смысл, – объясняет Грин. – Это означает, что эти варианты генов присутствовали у общего предка европейцев и пигмеев Флореса. Они стали низкорослыми из-за давления отбора, действующего на эти постоянные вариации, уже присутствующие в популяции".
Заметим, что изменение размера типично для островных популяций. Крупные животные на островах мельчают, а мелкие, наоборот, могут вырасти. Дело в том, что на крупных существ давит естественный отбор, связанный с ограниченностью пищевых ресурсов, а вот мелкие наслаждаются свободой от хищников. Прибавим к этому небольшой размер популяции, из-за которого любая мутация распространяется по ней достаточно быстро, и получим самые причудливые результаты. Во времена "хоббитов" Флорес был домом для карликовых слонов, а также гигантских птиц, крыс и комодских драконов. Кости всех этих существ обнаружены палеонтологами.
Таким образом, низкорослость у современных пигмеев и древних Н. floresiensis могла возникнуть независимо по той же эволюционной причине, которая заставила измельчать местных слонов.
"Это действительно интригует, потому что это означает, что эволюционно мы не такие уж особенные, – говорит соавтор статьи Серена Туччи (Serena Tucci) из Принстонского университета. – Люди похожи на других млекопитающих. Мы подвержены действию тех же процессов".
К слову, авторы нашли и другие свидетельства естественного отбора среди пигмеев Флореса. Это генетические приспособления к усвоению жирных кислот, связанные с рыбной диетой островитян. Похожие мутации ранее были обнаружены у инуитов в Гренландии.
Подробности исследования изложены в научной статье, опубликованной в журнале Science.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, что современные люди как минимум дважды скрещивались с денисовцами и унаследовали от неандертальцев гены, противостоящие шизофрении. Также мы рассказывали о генетическом следе неизвестного человеческого вида, обнаруженном в слюне, и о том, как генетики почти в два раза "состарили" вид Homo sapiens.
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