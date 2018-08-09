Благородный жест водителя автобуса привел к аварии с пешеходами в Подмосковье
Госпитализацией закончилась для двух жительниц подмосковного Дмитрова попытка перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора — их сбил внедорожник. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.
ДТП произошло в 16:53 в минувшую среду, 8 августа, на Профессиональной улице. Торопившиеся женщины, как видно на кадрах, бросились на другую сторону проезжей части прямо перед неспешно двигавшимся автобусом, водитель которого решил их пропустить. Благородный жест вышел боком — практически тут же пешеходы угодили под колеса Toyota Land Cruiser, поскольку его владельцу закрывал обзор общественный транспорт.
Удар оказался такой силы, что одну пострадавшую отбросило на встречную полосу на 10 метров вперед. Ни она, ни второй пешеход самостоятельно подняться на ноги не смогли.
Владелец внедорожника тут же остановился и бросился на помощь пострадавшим. В итоге женщин госпитализировали с многочисленными травмами.
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