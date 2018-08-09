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9 августа 201811:19

Смертельная схватка ягуара с кайманом: делайте ставки. Видео

Pixabay/IanZA

В одном из национальных парков Бразилии 21-летней Даниэль Хантер удалось снять на видео захватывающие кадры – смертельную схватку в реке огромного аллигатора и ягуара. По ее словам, длилась эта борьба около 15-ти минут.

В борьбе за свою жизнь ягуар схватил каймана за нижнюю челюсть – видимо, пытаясь избежать укуса.

Огромная рептилия, со своей стороны, тоже боролась до последнего, стараясь утащить ягуара под воду.

Удивительно, но ягуару удалось из этой схватки выйти победителем.

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