Смертельная схватка ягуара с кайманом: делайте ставки. Видео

В одном из национальных парков Бразилии 21-летней Даниэль Хантер удалось снять на видео захватывающие кадры – смертельную схватку в реке огромного аллигатора и ягуара. По ее словам, длилась эта борьба около 15-ти минут.

В борьбе за свою жизнь ягуар схватил каймана за нижнюю челюсть – видимо, пытаясь избежать укуса.

Огромная рептилия, со своей стороны, тоже боролась до последнего, стараясь утащить ягуара под воду.

Удивительно, но ягуару удалось из этой схватки выйти победителем.