Пенсионер сбил и переехал полицейского на переходе в Волжском

Лейтенант полиции попала в волжскую больницу в тяжелом состоянии после наезда "Лады", 79-летний владелец которой пошел на обгон прямо перед пешеходным переходом. ДТП попало в объектив камеры регистратора.

Авария произошла около часа дня в минувшую среду, 8 августа, на Набережной улице Волжского. Водитель иномарки, как видно на кадрах, притормозил перед "зеброй", а вот пенсионер за рулем "Приоры" не обратил на это внимания, сдал влево и попытался объехать мешавшую ему машину по встречной полосе. Печальным итогом маневра стало серьезное ДТП — мужчина не только сбил 24-летнюю девушку, возвращавшуюся домой со стрельбища, но и переехал ее.

Сам виновник аварии заявил, что пытался уйти от столкновения с впереди идущей машиной, передает V1.ru. Не исключено, что 79-летний мужчина станет фигурантом уголовного дела.

Пострадавшая, которая в прошлом году окончила академию МВД, находится в реанимации с переломами костей таза и многочисленными ушибами. Коллеги из регионального главка пообещали оказать ей необходимую помощь.