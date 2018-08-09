Замглавы Оренбурга задержан с поличным при получении взятки

Заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона рублей. Ее он получил от генерального директора одной из компаний за покровительство в сфере строительства и в реализации объектов недвижимости, сообщается в "Твиттере" Следственного комитета.

Замглавы города Оренбурга Геннадий Борисов задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.



Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте pic.twitter.com/zBEzY0XVB0 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 августа 2018 г.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Борисову уже предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте.

Исполнение обязанностей замглавы города по направлению, которое курировал Борисов, будет возложено на Евгения Епанешникова — начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга, передает "Интерфакс".