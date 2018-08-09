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Археология и история 56 минут назад
От расцвета до заката: историю гренландских викингов восстановили по ДНК моржей
Популярный персонаж исландских саг — мореплаватель Эрик Рауди (Рыжий), которого в 980 году приговорили к трёхлетнему изгнанию за убийство. Он отправился на юго-запад Гренландии вместе с флотилией из 25 кораблей (из них, впрочем, достигли цели лишь 14) и основал там первое поселение викингов.
Колония укоренилась и разрослась, к середине 12 века на острове существовало два крупных поселения с тысячами жителей. Но уже к концу 15 века гренландские викинги исчезли, оставив руины заброшенных городов.
Считалось, что причиной упадка стали климатические изменения и неудачные методы ведения сельского хозяйства. Однако новая работа учёных из Великобритании и Норвегии показывает, что историки недооценили ещё один важный фактор.
В обществе гренландских викингов ключевую роль играла торговля. Они были главными для всей Европы поставщиками клыков моржей. В Средние века этот товар был невероятно ценным: из него изготавливали украшения, шахматы и изысканные скульптуры, распятия и другие предметы.
Долгое время происхождение моржовых клыков, с которыми работали европейские мастера, оставалось неустановленным. В ходе нового исследования специалисты проанализировали ДНК из костей, обнаруженных на раскопках мастерских по всей Европе. Образцы были получены из Лондона, Дублина, Осло, Бергена, Шлезвига и других городов. Их датировка колебалась в промежутке от 900 до 1400 года нашей эры.
Анализ показал, что в течение последней ледниковой эпохи атлантические моржи разделились на две линии, которые обозначаются как "восточная" и "западная". Моржи из первой группы широко распространены почти по всей Арктике, включая околоскандинавские регионы. А их "западные" сородичи обитали в водах западной Гренландии и Канады.
ДНК более ранних фрагментов моржовых клыков указала на принадлежность к "восточной" группе, но, начиная примерно с 12 века, практически все образцы относятся к "западной". Иными словами, примерно в это время гренландские викинги заняли прибыльную торговую нишу и постепенно стали монополистами в поставках ценного материала.
Это время совпадает с периодом расцвета гренландской микроцивилизации викингов, отмечают эксперты. Население росло, строились церкви, колония даже получила собственного епископа.
В Европе в 11-13 веках также наблюдался демографический и экономический подъём. Запросы аристократии росли, а продажа клыков моржей для изготовления предметов роскоши помогала выживать и процветать гренландским викингам.
Однако в 15 веке их дела шли уже не так хорошо: по словам авторов работы, доказательств того, что викинги продолжали поставлять моржовые клыки после 1400 года, практически нет. И именно прекращение торговли в конечном итоге могло сыграть роковую роль в судьбе гренландских викингов, считают учёные.
По их словам, причин краха "моржового бизнеса" было несколько. Во-первых, вкусы общества могли измениться, и материал просто вышел из моды. Вторая возможная причина: популяции моржей, спасаясь от истребления, сменили ареал обитания и перебрались из прибрежных зон в более отдалённые.
Нельзя забывать о двух других факторах. Во-первых, в 14 веке начался малый ледниковый период, когда на протяжении долгого времени наблюдался заметный спад температур. Кроме того, в том же 14 веке Европу потрясла пандемия бубонной чумы: Чёрная смерть унесла жизни не менее 60 миллионов человек.
Вероятно, все эти факторы повлияли на прекращение торговли и упадок гренландских колоний, заключают исследователи.
Более подробно об этой любопытной работе рассказывается в статье, которая была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как во время плаваний из Норвегии в Гренландию викинги ориентировались по "солнечным камням" и почему их путешествия не обходились без котов. Кроме того, был ещё один товар, который викинги экспортировали по всей Европе, причём традиции по производству этого деликатеса дожили до наших времён практически в первозданном виде.
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