Четыре члена банды ГТА получили пожизненное

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению четырех членов банды ГТА.

К пожизненным срокам приговорены Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов. Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии, сообщает Следственный комитет РФ.

Суд пришел к выводу, что банда действовала на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах. Они совершили 16 разбойных нападений и убили 17 человек. Пятеро были ранены. Все подсудимые признали вину в том, что были соучастниками преступления, но отрицали вину в совершении убийств.

Бандиты нападали на людей по-разному. Например, выкладывали на трассу шипы и ждали в засаде. Когда машина останавливалась с пробитой шиной, преступники расстреливали водителя и пассажиров. Также они нападали на водителей, остановившихся ночью в безлюдных местах. История банды продолжилась и после задержания ее участников: в августе прошлого года, уже в суде, они напали на конвойных и завладели оружием. В перестрелке трое фигурантов дела были убиты, четвертый позже скончался в больнице.