Меладзе задержали на границе Украины с Венгрией, заподозрив в подделке штампов

Проживающий на Украине продюсер и композитор Константин Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области.

Во время пересечения границы через погранпункт Лужники – Берегшурань у Меладзе забрали загранпаспорт, заподозрив, что композитор подделал в нем штампы.

Теперь Константину Меладзе запрещен въезд в страны ЕС до 2020 года, сообщил украинскому каналу "24 ТВ" в Государственной миграционной службе Украины.