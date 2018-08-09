Аресты журналистов в Белоруссии: задержана главный редактор агентства БелаПАН

В Белоруссии задержали главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину, передает "Интерфакс". Левшину задержали в рамках дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации, сообщили в Следственном комитете страны.

В квартире журналистки провели обыск, вскрыли системный блок ее компьютера. Мобильный телефон Левшиной отключен.

7 августа обыски прошли в офисе БелаПАН и крупнейшего в республике новостного ресурса tut.by, на трое суток были задержаны главный редактор ресурса Мария Золотова, редактор Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Задержанных сотрудников tut.by Ульяну Бобед, Дмитрия Бобрика и редактора БелаПАН Андрея Середу отпустили после допроса.

Основатель и владелец tut.by Юрий Зиссер заявил, что дело имеет политическую подоплеку, но в МИД Белоруссии подчеркивают, что дело не относится к политике и не имеет отношения к вопросам свободы СМИ.

Между тем, 8 августа прошли обыски еще в нескольких офисах ряда белорусских изданий. Задержаны журналисты Алексей Жуков и Павел Быковский.