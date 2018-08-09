Опасные окна: как обезопасить маленьких детей

В жаркую погоду родителям советуют особенно внимательно следить дома за маленькими детьми. Чтобы проветрить квартиру, открывают окна, и ребенок может выпасть наружу. В последнее время такие случаи участились, и столичные полицейские начали раздавать листовки с рекомендациями. Как избежать беды?

— Распространяем информацию в связи с тем, что участились случаи падения детей из окон.

— Да, нас это сильно беспокоит!

Открытые окна могут быть смертельно опасны для маленьких детей. Буклеты с предупреждением сотрудники полиции раздают по всей Москве. Участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних обходят детские площадки, парки и другие места отдыха.

— Прошу вас взять листовку, показать друзьям, знакомым, у кого есть маленькие дети, чтобы памятка была.

Трагедии, как правило, происходят в жаркие дни, когда многие горожане открывают окна настежь, чтобы проветрить квартиры. По статистике, чаще всего падают дети до пяти лет.

"Чтобы предотвратить данную трагедию, нужно предупредить всех родителей о необходимости как можно чаще проверять окна", — говорит начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Якиманка г. Москвы Светлана Филатова.

Леденящие кадры сделаны на камеру мобильного телефона: семилетний ребенок повис на карнизе над пропастью в семь этажей. К счастью, на помощь малышке пришел сосед: мужчина, рискуя жизнью, дотянулся до девочки и не дал ей сорваться с балкона.

С начала года в Москве выпали из окон более 30 детей. Часто родители полагаются на надежность москитных сеток, но они не рассчитаны на вес ребенка.

— Вообще с ребенка нельзя глаз спускать ни на секунду!

— Почему такие случаи происходят?

— Из-за халатности родителей, потому, что не смотрят детьми. Нельзя без присмотра оставлять ни на секунду ребенка, он в любой миг может куда угодно деться. Даже маленький.

— Москитные сетки достаточно слабые и даже годовалого малыша не выдерживают. Ребенок, как правило, опирается на москитную сетку, она рвется, он выпадает из окна. Поэтому надо максимально закрыть доступ к окну.

Сотрудники полиции рекомендуют ставить на окна специальные ограничители, которые позволяют приоткрывать створку на безопасное расстояние. Кроме того, желательно отодвинуть всю мебель, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник.