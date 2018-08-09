Федор Смолов стал игроком "Локомотива"

Нападающий сборной России Федор Смолов перешел из "Краснодара" в "Локомотив". 28-летний футболист подписал четырехлетний контракт с чемпионами страны.

Стороны пришли к согласию, и в четверг Федор Смолов стал футболистом "Локомотива". Москвичи выплатят "Краснодару" 9 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 3 миллиона евро в год, сообщает "Спорт-Экспресс".

Федор Смолов провел три сезона в "Краснодаре". В двух из них он становился лучшим бомбардиром чемпионата страны. Нынешний сезон Федор начал в "Краснодаре", сыграл 2 матча и забил 1 мяч.