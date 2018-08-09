Пьяный ульяновец покусал росгвардейца в роддоме и отправился в колонию

К двум годам в колонии строгого режима приговорил ульяновский суд 29-летнего Максима Буданова, ввязавшегося в драку с бойцами Росгвардии после пьяного дебоша в перинатальном центре, сообщает СК РФ. Очевидцы сняли на видео похождения будущего отца.

Инцидент произошел днем 25 апреля на проспекте Суворова, куда Максим явился в изрядном подпитии, чтобы навестить беременную супругу. Повздорив с персоналом, мужчина принялся кричать и ругаться, никак не реагируя на призывы угомониться. При появлении стражей порядка он тут же пошел в атаку и в ходе стычки несколько раз ударил сотрудника Росгвардии, а затем впился зубами ему в бедро. Свидетелем драки стала жена "воина".

На дебошира завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. В четверг, 9 августа, суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.