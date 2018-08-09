32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому после операции

Мария Симдянкина, которую многие телезрители знают по ролям в сериалах "Кулагин и партнеры", "Счастливы вместе", "Маргоша" и некоторых других, после операции впала в кому.

Ее коллега и подруга Елена Ксенофонтова рассказала изданию "СтарХит", что у Марии ранее было обнаружено серьезное заболевание. Несколько дней назад в одной из московских клиник ей сделали операцию, после которой у актрисы отказали почки, сердце и легкие.

Подруга Симдянкиной не стала уточнять, какие именно диагнозы у Марии, отметив лишь, что они "тяжелейшие". В последние два года она мужественно боролась за жизнь, рассказала Ксенофонтова, назвав пережитое Симдянкиной "адом".

Последние три дня после операции актриса находится под постоянным наблюдением врачей, но их прогнозы были неутешительны. Они даже собирались отключить Марию от аппаратов жизнеобеспечения, поскольку все это время ее организм не реагировал на реанимационные процедуры.

Однако утром 9 августа появилась надежда на выход из комы: она задышала сама, и кислород ей сейчас подают уже через маску. Теперь главное, чтобы у Марии хватило сил проснуться, пожелала подруга актрисы.

"Она крайне истощена. Сейчас пришел главврач. С мамой разговаривает", — сообщила Ксенофонтова в своем "Инстаграме".

Помимо съемок в известных сериалах, Мария Симдянкина также играла в театре Армена Джигарханяна, выступала на сцене Чеховского театра и на малой сцене театра "Русская песня" Надежды Бабкиной.