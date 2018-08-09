Росгвардия: погибшие в горах спецназовцы участвовали в боях с бандитами
Погибшие при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии четверо бойцов Росгвардии принимали участие в спецоперациях против боевиков, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, накануне в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. На место ЧП направилась группа офицеров центрального аппарата Росгвардии для установления всех обстоятельств произошедшего.
Бойцы отрабатывали сложные специальные нормативы для повышения уровня горной подготовки. Утром 8 августа они должны были совершить восхождение на пик Пушкина — один из самых сложных в Приэльбрусье. В районе, через который пролегал маршрут, произошел сход лавины.
В пресс-службе Росгвардии заявили, что в настоящий момент совместно с другими министерствами и ведомствами ведется эвакуация погибших. Ранее источник агентства сообщил, что вертолет из-за плохих погодных условий не может вылететь, чтобы забрать тела четырех росгвардейцев.
Организована эвакуация погибших военнослужащих. Из-за плохих погодных условий в горах вертолет в четверг не может вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Решается вопрос о том, чтобы транспортировать их в пешем порядке.
Росгвардия назвала имена погибших военнослужащих.
Старший прапорщик Евгений Когут, 1981 года рождения, старший инструктор по альпинизму инструкторско-методической группы архангельского отряда спецназа Северо-Западного округа войск национальной гвардии, инструктор-методист по альпинизму 3 категории. Награжден медалью Жукова за выполнение боевых задач в Северо-Кавказском регионе. Женат, две дочери (2003 и 2008 годов рождения).
Прапорщик Памир Сеитов, 1987 года рождения, инструктор по горной подготовке взвода спецназа учебного центра Южного округа войск национальной гвардии. У Сеитова остались жена и годовалый сын.
Прапорщик Александр Пекарь, 1983 года рождения, служил в должности старшего инструктора инструкторско-методической группы армавирского отряда спецназа Южного округа войск национальной гвардии. Принимал участие в выполнении боевых задач в горной местности, удостоен ведомственной медали "За отличие в службе". Женат, два сына (2016 и 2018 годов рождения).
Разведчик грозненского отряда спецназа Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, сержант Вадим Арысланов, 1981 года рождения, не женат. Арысланов — кавалер ордена Мужества, неоднократно принимал участие в ликвидации бандформирований в горной местности Северо-Кавказского региона. "В 2001 году в горах лично уничтожил так называемого эмира Шатуевского района.
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