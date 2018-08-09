"Аллигатор" сможет достать противника за 8 километров

Разведывательно-ударному вертолету Ка-52 "Аллигатор" модернизируют оптическую систему. С новым комплексом экипаж сможет рассмотреть боевую машину вроде танка на расстоянии до 10 километров, а опознать ее тип на дистанции не меньше 8 километров. Для тепловизора цифры немного меньше: 8 и 5 километров, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Новая оптико-электронная система позволит раньше увидеть и противника и, соответственно, раньше его обстрелять управляемыми противотанковыми ракетами.

Сейчас "Аллигатор" вооружается двумя типами ракетных комплексов: "Вихрь-1" и "Атака". Дальность действия первого достигает 10 километров, второго – 8 километров. Эти ракеты способны поразить практически любой современный танк, в том числе, оснащенный динамической защитой.

Ка-52 – один из самых новых российских боевых вертолетов. Он может разогнаться до 300 километров в час, а боевой радиус машины на одних только внутренних баках составляет 460 километров.