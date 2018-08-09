Выгул кошек против перепланировки: спор соседей в центре Москвы

Столичный суд может заняться разрешением необычного спора между жильцами дома в центре Москвы. Владелица домашних кошек пытается отстоять их право гулять по наружному подоконнику. Она огородила его специальной решеткой, а вот соседи требуют ее демонтировать. Впрочем, они серьезно ослабили свою позицию в конфликте неосторожной перепланировкой.

Как в песне: человек и кошка плачут у окошка. В доме в Печатниковом переулке кошки даже две. От этого беспокойство хозяйки только усиливается: своей летней резиденции на окне трехэтажного дома ее питомцы могут лишиться.

"Вообще решетка установлена в целях безопасности, ну и с такой удобной функцией как выгул для кошек, то есть с полочками", — говорит Елизавета Александрова.

Оконную решетку Елизавета установила несколько месяцев назад, чтобы Рыся и Леся могли в хорошую погоду дышать свежим воздухом. То, что животные и сама конструкция могут кому-то помешать, она и не думала.

— 24 июля я получила уведомление из ГБУ "Жилищник", предписание о том, что мне необходимо снять эту решетку, поскольку мои кошки мешают нашему соседу с первого этажа.

Соседа не оказалось — ответ держал его представитель: "Собственно говоря, клетка: она находится на фасаде жилого дома. Мы обратились, потому что там ходят кошки, оттуда летят волосы, оттуда доносятся периодически, когда жара, запахи".

Но оказалось, что за кошачьей проблемой скрывается давний конфликт.

— Квартира жилая, у меня есть документы.

— Ну и что — жилая? Она переводится в статус нежилой. В чем проблема, Елизавета?

На первом этаже собственник переоборудовал квартиру в офис. В результате ремонтных работ у Елизаветы по стенам пошли трещины.

— Вот эти сквозные трещины, которые проходят по стене. Возможно, там и скрытые повреждения, дверные коробки перекошены.

То, что трещины пошли по их вине, представители квартиры номер 1 признают — вот только с суммой ущерба не согласны.

— Мы предложили хозяйке квартиры, что мы это можем ей сделать собственными силами, привлекши своих строителей, но она отказывается — она хочет денег.

Вопрос с последствиями перепланировки уже точно будут решать в суде. Возможность же не выносить сор из "Кошкиного дома" еще есть.

"Данная конструкция с выступом из окна требует согласования с собственниками, так как она является выступающим элементом. Соответственно, она крепится к фасаду здания, что является общедомовым имуществом", — говорит заместитель директора ГБУ "Жилищник Мещанского района" Михаил Гудухин.

Достаточно будет собрать две трети голосов собственников. Если жильцы Елизавету не поддержат, а убрать решетку она откажется, и это дело может дойти до суда.

"Для того, чтобы "Жилищнику" выступать с каким-либо требованием в суде в данном случае, ему необходимо провести общее собрание, получить большинство голосов и уже на основании этого выступать в судебных органах", — говорит юрист Дмитрий Фаустов.

Сыграет ли демократия на руку, а вернее, на лапу кошкам, пока неизвестно. Елизавета готовит необходимые документы для проведения общего собрания.