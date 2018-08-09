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9 августа 201813:59

Воспитательницу хабаровского детсада уволили за пощечину ребенку

YouTube/Ульяна Соломко

Наделавшая шуму запись из хабаровского садика, где воспитательница дала рукой по лицу мальчика, привлекла внимание стражей порядка — в региональном управлении МВД пообещало провести проверку этого случая. Однако руководство дошкольного учреждения решило не дожидаться ее итогов и уволило заподозренную в рукоприкладстве сотрудницу.

 

Кадры были сделаны одной из мам, решившей понаблюдать за прогулкой детей в садике №18. На кадрах видно, как читавшая книгу воспитательница дает пощечину мальчику, который играл в песочнице, после чего возвращается к художественной прозе.

"Сейчас принято решение о проверке видео, которое вызвало резонанс среди общественности. На нем видно, что на прогулке в одном из детских садов воспитательница дает затрещину ребенку. Но окончательно в этом убедиться поможет проверка", — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального УМВД Кирилл Блинов.

Результаты будут известны через 10 дней, после того, как инспектор опросит персонал детсада и родителей.

После гневных выпадов в соцсетях воспитательницу, не дожидаясь правовой оценки, уволили, сообщили DVHab.ru в управлении образования городской администрации.

Ранее на этой неделе скандал разразился в частном детском садике в Астрахани, где воспитанникам ясельной группы связывали руки перед дневным сном.

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