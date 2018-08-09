Санаева рассказала об "осаде", которую устроил ей Ролан Быков

Актриса Елена Санаева в программе "Судьба человека" вспоминает, как впервые увидела Ролана Быкова. В него тогда были влюблены многие женщины, но знаменитый актер выбрал в жены именно ее.

Это произошло на съемочной площадке фильма "Докер". Быкову тогда было 43, а ей всего 29, но Елена уже была известна зрителям по фильмам Василия Шукшина "Странные люди" и "Печки-лавочки", где снималась вместе со своим знаменитым отцом — Всеволодом Санаевым

Это потом Санаева скажет фразу: "После Ролана Быкова замуж не выходят", а поначалу, признается актриса, Быков ей не понравился. Однако он практически сразу, во время перерыва на съемках, сказал, что влюблен.

Молодая актриса не поверила в его чувства, но Быков взял ее "осадой", которая длилась около четырех месяцев.

Любовь к Быкову, признается Санаева, пришла позже, а сначала было любопытство и восхищение талантом, который она характеризует как "безумно притягательную силу".

Ближе родного отца (первого мужа Санаевой) стал Ролан Быков и сыну Санаевой Павлу. Актриса рассказывает, что когда они с сыном ехали из больницы после кончины отца семейства, Павел признался, что так, как понимал его Ролан, не будет понимать ни один человек на свете.

И это – несмотря на то, что в детском и подростковом возрасте из-за постоянного разъезда родителей мальчик большую часть времени проводил с бабушкой, которая убеждала внука: Быкову нужна не его мать, а дедушкин гараж.

Только позже Павел понял, что, конечно же, это было не так.

Почему Елена Санаева рассталась с первым мужем, а он перестал общаться с родным сыном, как получилось, что Ролан Быков отдавал роли не Санаевой, а другим актрисам, и кем она хотела стать в школе? Об этом и не только – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".