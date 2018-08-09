Два футболиста "Барселоны" усилят "Эвертон"

Английский "Эвертон" усилит свой состав двумя игроками "Барселоны". В последний день трансферного окна в английском футболе, в клуб из Ливерпуля перейдут защитник Йерри Мина и полузащитник Андре Гомеш.

Колумбиец Йерри Мина и португалец Андре Гомеш не проходят в основной состав чемпионов Испании, и "Барселона" пыталась их трудоустроить. Несколько раз сделки срывались. Например, не состоялся почти согласованный переход Мины в "Манчестер Юнайтед".

Однако "Эвертону" удалось заполучить двух футболистов. Гомеш будет арендован на два года, а Мина – выкуплен. В настоящее время оба игрока проходят медосмотр, после котрого отправятся в расположение новой команды.

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина был одним из героев недавно прошедшего в России чемпионата мира. Мина сыграл три матча, в которых забил три мяча. В том числе и своему будущему одноклубнику, вратарю сборной Англии и "Эвертона" Джордану Пикфорду.