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9 августа 201814:57

"Я вам устрою беспредел": агрессивный пассажир устроил погром в полиции после снятия с рейса

МВД РФ

Взъевшийся на якобы снимавшего его попутчика 34-летний житель Хабаровского края выместил злость на другой пассажирке рейса Хабаровск — Красноярск, а затем попытался штурмом взять кабину пилотов, сообщает пресс-служба МВД. Выпады агрессивно настроенного мужчины сняли на видео.

 

Бортпроводникам авиакомпании "Аврора" самим не удалось утихомирить дебошира, желавшего расправиться с неугодной пассажиркой, которую он называл то крысой, то жабой. Обидевшись на персонал перевозчика за то, что те не вняли его "правдивой истории", он решил добраться до пилотов, но поднявшиеся к тому моменту на борт судна полицейские с помощью наручников охладили его пыл.

"Что ты там снимаешь, дура? Тебя посадят — ты человека в клетку посадила. Вызывай ОМОН! Сейчас я вам тут устрою беспредел", — пообещал задержанный и принялся метать в стражей порядка обломки скамейки. Каждый выпад сопровождался потоком брани.

Буяна привлекли к административной ответственности, но не исключено, что он может стать фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".

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