Контракт на закупку 36 французских истребителей Rafale индийскими военно-воздушными делами – это самое большое мошенничество в истории. Этого мнения придерживаются участники пресс-конференции, которая прошла в Нью-Дели. Среди них известные политики и бывшие чиновники, сообщает издание The Hindu.

Главная претензия противников контракта – стоимость каждого самолета. Они напомнили, что изначально ВВС планировали купить 126 средних многоцелевых боевых машины. Однако каждый Rafale обошелся в 208 миллионов евро. Таким образом за 7,53 миллиарда Индия смогла купить всего 36 машин. Кроме того, поставят истребители не раньше 2022 года.

По мнению участников пресс-конференции, покупка французских Rafale ставит под угрозу национальные интересы и подрывает безопасность страны.

Недовольны сделкой и многие индийские военные. Ранее блог bmpd со ссылкой на международные СМИ писал, что боевые летчики указывали на логистические, сервисные и финансовые проблемы, которые возникнут, если Республика купит всего 36 Rafale.

Rafale – многоцелевой французский истребитель. Размах крыльев – чуть менее 11 метров, длина – 15 метров. Большая часть деталей фюзеляжа сделана из композитных материалов, что делает машину менее заметной для радаров. Предельная скорость самолета достигает 1,8 Маха, то есть более двух тысяч километров в час.

На 13 точках подвески размещается до 9 тонн груза: баки с топливом, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля" и управляемые бомбы. На всех версиях Rafale, одноместной и "спарке", стоит 30-миллиметровая автоматическая пушка.