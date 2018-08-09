Кремль: возможные новые санкции против России противоречат международному праву

Россия считает неприемлемым увязку новых ограничений США с "делом Скрипалей", но пока говорить о контрмерах неверно, поскольку нет официальной конкретики.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль решительно отвергает какие-либо обвинения России в причастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипалей.

Песков отметил, что Москва считает неприемлемыми антироссийские санкции в отношении РФ, которые "в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву".

Экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, который в 2006 году был осужден в России за госизмену в пользу Лондона, а в 2010 году помилован и после обмена шпионами, живет в Великобритании, 4 марта 2018 года и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери.

12 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила в нападении Россию, заявив, что отравление произошло с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок" (А-234), разработанным в РФ. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие Российская Федерация уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия, а производство "Новичка" в стране никогда не велось.

Впоследствии Скрипали были выписаны из больницы. В связи с "делом Скрипаля" ряд стран, в том числе США выслали ряд российских дипломатов.