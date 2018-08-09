Велогонщица Забелинская получила лицензию с флагом Узбекистана

Трехкратный призер Олимпийских игр в велогонках на шоссе Ольга Забелинская получила от Международного союза велосипедистов (UCI) лицензию с флагом Узбекистана. Ранее спортсменка стала гражданкой Республики Узбекистан.

38-летняя Ольга Забелинская приняла решение покинуть сборную России и выступать под флагом Узбекистана. Спортсменка получила лицензию UCI и включена в состав новой команды для участия в Азиатских играх. Забелинская планирует представлять Узбекистан на Олимпиаде-2020.

В составе сборной России Ольга Забелинская завоевала две бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне — в индивидуальной и групповой гонках. В 2016 году на Играхв Рио-де-Жанейро Ольга взяла серебро в "разделке".