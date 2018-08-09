Отказ властей Аргентины легализовать аборты привел к стычкам с полицией

Слезоточивый газ пришлось применить полиции в Буэнос-Айресе для разгона манифестантов, протестовавших против принятого сенатом решения отклонить законопроект о легализации абортов, сообщает El Pais. Недовольные таким исходом аргентинцы пошли на штурм верхней палаты парламента.

В июне документ, позволяющий женщинам легально прерывать беременность на сроке до 14 недель, получил одобрение нижней палаты, однако на стол президента Маурисио Макри он так и не ляжет — после 15-часовых дебатов 38 из 72 сенаторов выступили против законопроекта, еще двое воздержались.

Сразу после окончания голосования недовольные его итогом аргентинцы начали забрасывать охранявших верхнюю палату полицейских "коктейлями Молотова" и камнями, а сами принялись возводить баррикады. Разогнать протестующих удалось только с помощью слезоточивого газа и водометов. На кадрах видно, как правоохранители задерживают манифестантов, но точной информации о доставленных в полицию и пострадавших не поступало.

В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в двух случаях: после изнасилования и при угрозе для жизни матери или плода. Поэтому, как отмечают сторонники законопроекта, в стране процветает рынок подпольных медицинских услуг, жертвами которого ежегодно становятся сотни беременных.

Отклоненная инициатива, как уточняет ТАСС, может быть снова вынесена на рассмотрение законодателей не раньше следующей парламентской сессии, а она начнется в марте 2019 года. Однако уже в конце этого месяца в конгрессе может пройти голосование по реформе уголовного кодекса, которая дает судьям возможность освобождать женщин от наказания за искусственное прерывание беременности.