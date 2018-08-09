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Бесплодие и способы его лечения, ЭКО 1 час назад
Не навреди: назван самый безвредный для спермы тип трусов
Мужской выбор нижнего белья может влиять на качество спермы, выяснили американские учёные, проведя крупнейшее исследование этого вопроса.
Хорхе Чаварро (Jorge Chavarro) и его коллеги из Гарвардского университета попросили 656 мужчин предоставить образцы спермы и крови, а также ответить на ряд вопросов о том, какое нижнее бельё они носили чаще всего за последние три месяца.
Оказалось, что мужчины, предпочитающие боксеры, имели на 25 процентов большую концентрацию сперматозоидов, на 17 процентов большее общее количество сперматозоидов и на 33 процента более подвижные сперматозоиды, чем мужчины, носившие другие типы белья.
Наибольшая разница в концентрации сперматозоидов наблюдалась между мужчинами, носящими боксеры, и теми, кто предпочитал брифы или короткие трусы.
Такие результаты были получены после учёта факторов, способных повлиять на итог исследования (возраст, индекс массы тела и курение).
Впрочем, говорят авторы работы, нельзя исключать вероятность и других "отягощающих факторов", которые не были учтены в ходе работы.
Напомним, что процесс образования сперматозоидов невероятно чувствителен к температуре. Специалисты говорят, что для полноценного сперматогенеза необходима температура примерно 34 градуса (на несколько градусов ниже, чем внутри брюшной полости). Предыдущие исследования показали, что тесное нижнее бельё может приблизить яички ближе к животу и тем самым повысить температуру внутри мошонки, объясняет Чаварро.
Во второй части работы исследователи измерили уровни репродуктивных гормонов в крови испытуемых. Оказалось, что мужчины, носившие тесное нижнее бельё, имели более высокие уровни фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Подобный гормон вырабатывается в гипофизе у основания мозга и стимулирует образование сперматозоидов.
По словам исследователей, эти результаты свидетельствуют о том, что ФСГ начинает действовать, когда нужно компенсировать вред яичка, вызванный повышением температуры мошонки и уменьшением количества и концентрации мужских половых клеток.
При этом учёные не зафиксировали никаких существенных различий в содержании других репродуктивных гормонов или повреждения ДНК спермы.
Несмотря на то, что различия в уровнях ФСГ довольно значительны, у мужчин, носящих тесное бельё, концентрация сперматозоидов находилась в пределах нормы. Так что совершенно не обязательно, что у них будут возникать трудности с зачатием ребёнка, отмечает Чаварро.
По его мнению, мужчинам стоит обращать внимание на тип нижнего белья, если у них уже есть проблемы с фертильностью (зачатием ребёнка).
Результаты исследования представлены в научном издании Human Reproduction.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что качество мужской спермы улучшает ежедневное употребление орехов. Последние особенно "показаны" ревнивым мужчинам.
Кстати, сегодня любой мужчина может оценить качество своей спермы с помощью смартфона.
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