Не навреди: назван самый безвредный для спермы тип трусов

Мужской выбор нижнего белья может влиять на качество спермы, выяснили американские учёные, проведя крупнейшее исследование этого вопроса.

Хорхе Чаварро (Jorge Chavarro) и его коллеги из Гарвардского университета попросили 656 мужчин предоставить образцы спермы и крови, а также ответить на ряд вопросов о том, какое нижнее бельё они носили чаще всего за последние три месяца.

Оказалось, что мужчины, предпочитающие боксеры, имели на 25 процентов большую концентрацию сперматозоидов, на 17 процентов большее общее количество сперматозоидов и на 33 процента более подвижные сперматозоиды, чем мужчины, носившие другие типы белья.

Наибольшая разница в концентрации сперматозоидов наблюдалась между мужчинами, носящими боксеры, и теми, кто предпочитал брифы или короткие трусы.

Такие результаты были получены после учёта факторов, способных повлиять на итог исследования (возраст, индекс массы тела и курение).

Впрочем, говорят авторы работы, нельзя исключать вероятность и других "отягощающих факторов", которые не были учтены в ходе работы.

Напомним, что процесс образования сперматозоидов невероятно чувствителен к температуре. Специалисты говорят, что для полноценного сперматогенеза необходима температура примерно 34 градуса (на несколько градусов ниже, чем внутри брюшной полости). Предыдущие исследования показали, что тесное нижнее бельё может приблизить яички ближе к животу и тем самым повысить температуру внутри мошонки, объясняет Чаварро.

Во второй части работы исследователи измерили уровни репродуктивных гормонов в крови испытуемых. Оказалось, что мужчины, носившие тесное нижнее бельё, имели более высокие уровни фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Подобный гормон вырабатывается в гипофизе у основания мозга и стимулирует образование сперматозоидов.

По словам исследователей, эти результаты свидетельствуют о том, что ФСГ начинает действовать, когда нужно компенсировать вред яичка, вызванный повышением температуры мошонки и уменьшением количества и концентрации мужских половых клеток.

При этом учёные не зафиксировали никаких существенных различий в содержании других репродуктивных гормонов или повреждения ДНК спермы.

Несмотря на то, что различия в уровнях ФСГ довольно значительны, у мужчин, носящих тесное бельё, концентрация сперматозоидов находилась в пределах нормы. Так что совершенно не обязательно, что у них будут возникать трудности с зачатием ребёнка, отмечает Чаварро.

По его мнению, мужчинам стоит обращать внимание на тип нижнего белья, если у них уже есть проблемы с фертильностью (зачатием ребёнка).

Результаты исследования представлены в научном издании Human Reproduction.

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