МИД РФ: США и Великобритания разыгрывают политическую провокацию с "Новичком"

Политическую провокацию вокруг отравления в Великобритании разыгрывают Лондон и Вашингтон. Так ситуацию со спекуляциями с "Новичком" охарактеризовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что между США и Великобританией идет двойная игра при разыгрывании истории с отравлением Скрипалей. Заявление Захаровой на брифинге в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

При этом Захарова пояснила, что Москва будет вводить ответные меры не против Великобритании, которая разбрасывается недоказанными обвинениями, а в отношении тех стран, который вводят санкции против России. Мария Захарова подчеркнула, что Россия не только не применяла свои отравляющие вещества, но и полностью уничтожила арсеналы своего химического оружия, чего до сих пор не сделали Соединенные Штаты Америки.

Россия считает неприемлемым увязку новых ограничений США с "делом Скрипалей", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за госизмену в пользу Лондона. В 2010 году он был помилован и после обмена шпионами живет в Великобритании. 4 марта 2018 года он и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии на лавочке у торгового центра в английском городе Солсбери.