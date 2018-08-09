Генконсульство РФ в США: число россиян, подозреваемых в крупной афере, может увеличиться

Общее число задержанных российских граждан, которые подозреваются в крупной афере на территории США, может достичь семи человек.

Как передает РИА Новости, об этом общественность известил пресс-секретарь генерального консульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Он подчеркнул, что в данное время по обвинению в подозрению в крупном мошенничестве на 4,5 миллиона долларов и отмывании денег арестованы пять россиян и еще двое находятся в розыске.

Он опроверг информацию о том, что были задержаны еще несколько граждан России, отметив, что правоохранительные органы США присылает уведомления о задержаниях по одним и тем же людям несколько раз, чтобы быть уверенной, что они точно дошли до властей.