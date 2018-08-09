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9 августа 201817:39

Сенатор Нарусова: выплачивать компенсации невинно осужденным должны судьи

Global Look Press

Несправедливо осужденным выплачивать компенсации должны судьи, а не российский бюджет. Так считает сенатор Людмила Нарусова. Она готова выступить с такой законодательной инициативой в случаях неправильных и неправовых судебных решений, которая пресечет судебный беспрелел.

Член Совета Федерации Людмила Нарусова напомнила, что чуть больше недели назад Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 40 тысяч евро компенсации Алексею Навальному по делу Ives Rocher. Это значит, пояснила Нарусова, что компенсацию должны заплатить все, кто платит налоги государству.

"За следственные и судебные ошибки мы с вами должны будем заплатить, и таких дел много", — цитирует Нарусову "Интерфакс".

Материальная ответственность судей за выносимые ими решения может также изменить ситуацию с жесткими приговорами за экстремизм в социальных сетях, подчеркнула сенатор.

"Сегодня мы видим, какие приговоры выносят суды детям, мальчишкам за лайки, репосты в интернете, за простое "нравится". За категорию "нравится"- "не нравится" дают реальные сроки. Этот беспредел надо прекращать, — призвала Людмила Нарусова. — Если судья будет знать, что он подчиняется закону, может быть, ситуация изменится".

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