Путин поручил учредить медаль для тех, кто внес вклад в подготовку ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин поручил учредить памятную медаль для награждения россиян и иностранцев, внесших значительный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Такой пункт адресован правительству РФ и должен быть выполнен до 30 августа 2018 года.

При этом администрации президента поручено к 1 октября представить предложения по награждению госнаградами россиян и иностранцев за вклад в подготовку и проведение турнира.

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стал сборная Франции.