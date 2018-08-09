Омский НПЗ переходит на лучшие природоохранные технологии

Оценить модернизацию Омского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефти" приехал первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов. Предприятие в последние годы переходит на лучшие природоохранные технологии, заверили в операторской, откуда контролируются все основные производственные процессы.

"Значительная часть валовых сбросов обеспечивается предприятиями, и очень отрадно видеть, что такие передовые предприятия, как Омский НПЗ, вносят свой вклад в то, чтобы общее количество выбросов уменьшилось. То, что мы видим, это современное модернизированное производство практически на уровне лучших мировых аналогов с точки зрения глубины переработки (свыше 90%) и с точки зрения оказания воздействия на окружающую среду", — сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

Масштабную программу модернизации "Газпром нефть" проводит на двух НПЗ — Омском и Московском. На эти цели выделено более 500 миллиардов рублей. Предприятия уже полностью перешли на выпуск топлива стандарта Евро-5, повысили свою экологичность и энергоэффективность. Сейчас происходит второй этап модернизации. Обещают, что в результате глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.

"У нас целая программа комплексного развития нашего предприятия направлена на развитие новых процессов. И таких объектов очень много. Существует программа, которая утверждается в компании. На три года мы четко понимаем, что нам необходимо делать, выделяются бюджеты, и наше предприятие развивается строго по этому плану", — объяснил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Другая часть работы — создание автоматизированной системы мониторинга в соответствии с трехсторонним соглашением "Газпром нефти", Росприроднадзора и Минкомсвязи. Омский НПЗ стал пилотной площадкой для разработки единых федеральных требований к системам контроля, которые станут стандартом для всех предприятий.