Мощный сель накрыл швейцарскую деревушку

Несколько автомобилей и домов оказались повреждены в результате обрушившегося на расположенную в горах швейцарскую деревушку Грюнье мощного селя, сообщает Heute. Никто из людей не пострадал, хотя местные жители отважно снимали грязевые фонтаны в непосредственной близости от основного потока.

Сель сошел во второй половине дня 7 августа после проливных дождей в муниципалитете Шамозон.

"Я услышал оглушительный шум, увидел приближающуюся волну и быстро закрыл дверь своего дома", — рассказал один из местных жителей.

На кадрах видно, как грязевой поток выходит из берегов и заливает дорогу, а от мощных ударов об опору моста образуются своего рода фонтаны, взмывающие на десятки метров.

"Дверь моего гаража была разрушена, деревья в моем саду были выкорчеваны, а грязь остановилась всего в 50 сантиметрах от двери дома", — отметил другой житель Грюнье.

Никто из людей не пострадал, но на устранение последствий ушло около 10 часов, все это время движение на дороге, соединяющей деревню с Шамозоном было закрыто.